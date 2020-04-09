Yüzyıllardan beri sindirim hastalıklarının tedavisinde kullanılan kefir, iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Yüksek miktarda B1, B12 ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler, enzim ve probiyotik içeren kefir nedir? Kefirin sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Çocukların büyüme döneminde bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve güçlü kemik oluşumuyla boy uzamasına fayda sağlayan kefir; bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklarla mücadele etme gücünü artırır. Antibakteriyel, antifungal ve antienflamatuar etkilere sahiptir. Kalp, yüksek tansiyon, diyabet, obezite, gut, alerjik astım ve kanser başta olmak üzere pek çok hastalığın tedavisine yardımcı olabilir. Peki, kefir nedir? Kefirin sağlığımıza faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KEFİR NEDİR?

Kuzey Kafkas Dağları’nda geliştirilen fermente bir süt içeceği olan kefir; Süte kefir taneleri eklenerek yapılır. Bu taneler karnabahara benzeyen maya ve laktik asit bakterilerinden oluşmaktadır. Yoğurttan sonra en sık tüketilen süt ürünü olan kefir; inek, koyun ve keçi sütünden yapılır. Kefir, yüksek miktarda B1, B12 ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler, enzim ve probiyotik içeridir. Yüzyıllardan beri sindirim hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

KEFİRİN BAŞLICA FAYDALARI

– Sindirim sistemini düzenler.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Mikrobik enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

– Kronik yorgunluğu giderir.

– Stresi azaltır, sakinleştirir.

– Kolesterolü düşürür.

– Yüksek tansiyonu düzenler ve dengeler.

– Karaciğer rahatsızlıklarını iyileştirir.

– Kansızlığı önler.

– Safra kesesi ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

– Cildi güzelleştirir ve parlaklık verir.

– Egzama ve benzeri deri hastalıklarına iyi gelir.

– Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.

– Kemiklerin, dokuların ve kasların gelişimine katkı sağlar.

– Kabızlığı giderir.

– Kesiklerin ve yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

– Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.

– Kan damarlarını temizler

– Kalp rahatsızlıklarını giderir.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Akne ve sivilcelere iyi gelir.

– Yaşlanma etkilerini geciktirir

– Diş eti hastalıklarını tedavi eder.

– Enflamatuvar hastalıklara karşı koruma sağlar.

– Dikkat eksikliğini giderir.

– Uyku sorununa iyi gelir.