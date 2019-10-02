Kefirin faydaları nelerdir? Kefir neye iyi gelir?

Özellikle sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde yüzyıllardır kullanılan kefir, Kuzey Kafkas Dağları'nda geliştirilen fermente bir süt içeceğidir. Süte kefir taneleri eklenerek yapılır. Bu taneler karnabahara benzeyen maya ve laktik asit bakterilerinden oluşmaktadır. Kefir iyi bir kalsiyum kaynağıdır ve probiyotik bakteri bakımından zengindir. Kefir bazı durumlarda diğer probiyotik içeceklere göre 3 kat daha fazla mikroorganizma içerir. Peki, kefirin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik…

Kefir, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklarla mücadele etme gücünü artırır. Antibakteriyel, antifungal ve antienflamatuar etkilere sahiptir. Kalp, yüksek tansiyon, diyabet, obezite, gut, alerjik astım ve kanser başta olmak üzere pek çok hastalığın tedavisine yardımcı olabilir. Kemik gelişimi ve sağlığına katkılarından dolayı özellikle çocukların ve yaşlı kadınların sıkça tüketmeleri önerilir. Şimdi kefirin sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… İşte kefirin faydaları…

KEFİRİN FAYDALARI

Kefirin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Zararlı bakterilerin büyümesini durdurur

Kefir enfeksiyonları önlediğine inanılan bazı çok özel bakterileri içerir. Bu, kefir’e özgü olan probiyotik Lactobacillus kefiri'dir. Çalışmalar, bu probiyotikin; Salmonella, Helicobacter Pylori ve E. coli dahil olmak üzere çeşitli zararlı bakterilerin büyümesini inhibe edebileceğini göstermektedir. Kefirde bulunan bir çeşit karbonhidrat olan Kefiran da antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Kanseri önlemeye yardımcı olur

Bazı araştırmacılar kefirin kanseri önlemeye yardımcı olabileceğine inanıyor. Fermente süt ürünlerindeki probiyotiklerin, kanserojen bileşiklerin oluşumunu azaltarak ve ayrıca bağışıklık sistemini uyararak tümör büyümesini engellediğine inanılmaktadır.

Kemik sağlığını iyileştirir

Kefir harika bir kalsiyum, magnezyum ve K vitamini kaynağıdır. Kefir, bu önemli besin maddelerinin güçlü bir kaynağı olup, kemik sağlığını desteklemek için diyete dahil edilmesi gereken önemli bir besindir. Bu spesifik besinler (özellikle birlikte çalışırken) kemiklerinizin güçlü ve sağlıklı kalmasını sağlar.

Cildi güçlendirir

Bağırsakların doğal dengesi bozulduğunda akne, sedef hastalığı, kızarıklık ve egzama gibi her türlü cilt problemleri ortaya çıkabilir. Kefirlerde bulunan probiyotik bağırsakları güçlendirir ve cildi güçlendirir, kalitesini iyileştirir ve ciltte yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Laktoz intoleransı belirtilerini düzeltir

Birçok süt ürünlerinde bulunan iyi bakteriler, sağlıklı bir bağırsak ve vücut için gereklidir. Ancak laktoz intoleransı olan insanlar sütü sindiremez ve kendilerini rahat hissedemez. Bununla birlikte, kefirlerdeki aktif bileşen, laktik asidi azaltarak laktozu sindirmeyi kolaylaştırır. Aynı zamanda kefir sütten çok daha besleyicidir.