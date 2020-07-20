Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı neye iyi geliyor?

Bilimsel olarak thymus vulgaris olarak bilinen kekik, eski zamanlardan beri mutfaklarda ve tıbbi amaçla kullanılan çok yıllık bir bitkidir. İlk olarak eski Mısırlılar tarafından kullanıldığı tarihsel kayıtlarda yer almaktadır. Etle yapılan tüm yemeklerin hoş bir tada sahip olmasını sağlayan kekik yaprakları bol miktarda vitamin, mineral, faydalı fenoller ve flavonoidler içerir. Bu yüzden kekik yapraklarından yapılan kekik çayı da sağlıklı bir içecek seçeneğidir. Peki, kekik çayının faydaları nelerdir? Kekik çayı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Potasyum, manganez, kalsiyum, demir ve selenyum dahil kekik yapraklarını sıcak suya aktarılarak 15-20 dakika demlenerek elde edilen kekik çayı güçlü bir şifa kaynağıdır. Yüksek antioksidan içeriği ve güçlü anti-viral özelliklerinden dolayı kekik çayı, hafızayı uyarmaya, baş ağrılarını ve kas gerginliğini hafifletmeye, öksürüğü hafifletmeye, ateşi düşürmeye ve soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Şimdi, kekik çayının faydaları nelerdir? Kekik çayı neye iyi geliyor? Gelin daha yakından öğrenelim.

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kekik çayının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Kalp sağlığını destekler.

– Öksürük ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarını iyileştirir.

– Midede biriken kötü gazların atılmasını sağlar.

– Bakterilerle savaşır.

– Hazımsızlığa iyi gelir.

– Romatizma ağrılarını hafifletir.

– Bağırsak kurtlarına karşı etkilidir.

– Özellikle bağırsak (kolon) kanserine karşı iyileştirici etkisi olduğu söylenmektedir.

– Gargara yapıldığında ağız kokusunu engeller.

– Diş eti hastalıklarına iyi gelir.

– Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

– Depresyonu önler, anksiyeteyi azaltır.

– Adet ağrılarını hafifletir.

– Adet döngüsünü düzene sokar.

– Balgam söktürür.

– Erken yaşlanma belirtilerini önleyebilir.

ÖNEMLİ NOT: Aşırıya kaçıldığı takdirde sindirim sorunlarına yol açacağı için kekik çayının günde iki fincandan fazla içilmemesi önerilmektedir.