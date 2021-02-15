Kelliğe çare bulundu

Geçen ay Taylandlı bilim insanları Mangrov ağaçlarından elde edilen bir özle kellik sorununa çare bulduklarını, ürünün 6 ay içinde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Bu kez haber Japonya’dan geldi. Bilim insanları dökülen saçların eski haline gelmesini sağlayacak bir çözüm bulduğunu iddia ediyor. Çare ise yine kök hücreler. Bu hücreler kendilerini başka hücrelere dönüştürerek ihtiyaç duyulan vücut parçalarını oluşturabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan, projenin lideri Takashi Tsuji, “Saç köklerinin, kök hücreler sayesinde döngüsel olarak yenilenmesi için bir yöntem oluşturduk” dedi. “Bu yöntem yakın gelecekte saç köklerini yenileme tedavisi fikrini gerçeğe dönüştürmemizi sağlayacak” diye ekledi.

Yenilenen saçı üç hafta boyunca gözlemleyen bilim insanları, yetiştirilen kök hücrelerden türetilen saç köklerinin çoğu üç veya daha fazla saç döngüsünden sağ çıkmayı başardığını kaydetti. Ancak bu tedavinin insanların kullanımına sunulmasından önce klinik denemelerden geçmesi gerekiyor.