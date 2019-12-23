Kemal Balıbaş, sokak hayvanları için destek verdi

'Kimse Bilmez' adlı dizide izlediğimiz oyuncu Kemal Balıbaş, sokak hayvanları için gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk kampanyasına destek verdi.

Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen ‘mavi kapakları hayvan mama ve su kaplarına dönüştürme’ sosyal sorumluluk projesine destek veren isimler arasına “Kimse Bilmez” dizisi oyuncularından Kemal Balıbaş da katıldı. Oyuncu Kemal Balıbaş topladığı kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu,Kemal Balıbaş öğrencilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.