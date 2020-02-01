Kemal Sunal sergisi Antalya’da

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın, film afişleri, kostümleri ve özel eşyalarından oluşan sergi, Antalya'da bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı. Serginin açılışına, ünlü sanatçının eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal da katıldı.

Antalya’da bir alışveriş merkezi, Kemal Sunal sergisine ev sahipliği yaptı. Serginin açılışını Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal birlikte yaptı. Merkezin zemin katında kurulan sergide Kemal Sunal’ın filmlerinde giydiği elbise ve kostümler, kullandığı kimlik kartı, otobüs kartı gibi belgelerin yanı sıra arabasının aynasına taktığı nazar boncuğuna kadar çeşitli özel eşyaları bulunuyor. Kemal Sunal’ın gençlik fotoğraflarının da yer aldığı sergide rol aldığı ‘Mavi Boncuk’, ‘Davaro’, ‘İnek Şaban’, ‘Düttürü Dünya’, ‘Kibar Feyzo’, ‘Süt Kardeşler’, ‘Köyden İndim Şehire’ gibi filmlerin afişleri de sergileniyor.(DHA)