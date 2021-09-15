Kemaliye nüfusunun 10 katı misafir ağırladı

Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin sporlarının başkenti, eski adı ‘Eğin' olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesi yazın nüfusunun 10 katı misafir ağırladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınan Erzincan’ın Kemaliye ilçesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve M.Ö. 3 binli yıllara dayanan tarihi ile kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de UNESCO’nun kalıcı listesine girmek istiyor.

Dünyaca ünlü Karanlık Kanyonu’n yanı başındaki Kemaliye’de (Eğin) Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı hüküm sürdü.

Tarihte “cennet gibi güzel bahçe” anlamına gelen Eğin ismi, ilçe sakinlerinin Kurtuluş Savaşı’na verdikleri destekten ötürü Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendi isminden esinlenilerek Kemaliye olarak değiştirildi.

48 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

Erzincan’a 194 kilometre uzaklıkta; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. 4 bin 844 nüfuslu ilçeyi bu yaz yerli ve yabancı olmak üzere 48 bin turist ziyaret etti.

35 kilometre uzunluğunda, nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar ulaşan, bu haliyle dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alan Karanlık Kanyonu’yla, 38 tünelden oluşan ve dünyadaki “tehlikeli yollar” kategorisinde bulunan, sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yolu’yla, Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeren ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisi’yle ve daha pek çok doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Kemaliye ilçesi, Erzincan'ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden birisi olarak belirtiliyor.

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye, son zamanlarda dizi ve reklam filmi çekimlerine de ev sahipliği yapmaya başladı. (İHA)

