Kemer Belediyesi’nden eğitime anlamlı destek

Eğitime her zaman büyük destek olan Kemer Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde de ilçedeki tüm okulların boya ve tadilat işlerini üstlendi. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Lisesi'ndeki boyama çalışmalarını bizzat kendisi denetledi.

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Her eğitim öğretim yılında öğrencilere bisiklet, tablet hediye eden, sıra ve bilgisayar gibi eksiklerini gideren, okulların tadilat, tamirat, boyama, ve bahçe bakım işlerini üstlenen Kemer Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında da eğitime desteklerine devam edecek.

ÇALIŞMALARA KEMER LİSESİ'NDEN BAŞLANDI

Kemer Belediyesi, yeni eğitim, öğretim yılı öncesi ilçedeki tüm okulların boyama, tadilat ve tamirat işlerini üstlendi. Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebiyle gerçekleştirilen boyama ve tadilat işlemlerine Kemer Lisesi’nden başlandı.

MUSTAFA GÜL: EĞİTİME DESTEĞE HER ZAMAN HAZIRIZ

Kemer Lisesi’ndeki çalışmaları denetleyen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Sosyal belediyecilikte marka bir belediye haline geldik. Tüm personelimizle eğitimin emrindeyiz. Çünkü güzel bir gelecek kurmamız için çocuklarımızın eğitimi çok önemli., Öğrencilerimize tablet ve bisiklet dağıtımına bu yıl da devam edeceğiz. Okullarımızın altyapısı, bakımı ve bahçe düzenlemesi gibi çalışmalar da ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Yeni eğitim yılı şimdiden hayırlı olsun. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

