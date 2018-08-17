Kemer’de fırın ve kasaplar denetlendi

Kemer Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki unlu mamul imalat ve satış yerleri ile kasap ve et marketleri denetledi. Başkan Mustafa Gül, “Halkımızın sağlığı için denetimler devam edecek” dedi.

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Kemer Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan fırın, pastane, kasap, et market ve benzeri gıda imalat ve satış merkezlerinde Kurban Bayramı denetimi yaptı.

OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANMADI



Gıda mühendisi ve zabıta personelinin katıldığı denetimlerde; işletmelerin ruhsatları, mevzuatlara uygunluğu, işyerinin genel ortamının ve ürünlerinin sağlıklı olup olmadığı, tartı aletlerinin ayar ve kontrolü, ürünlerin gramajları, mamullerin muhafaza alanlarının ve üretimde kullanılan malzemelerin hijyenik olup olmadığı ve çalışanların kıyafetlerinin temizliği kontrol edildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

MUSTAFA GÜL: “DENETİMLERİMİZ BAYRAM BOYUNCA DEVAM EDECEK”



Kemerlilerin sağlıklı gıda tüketebilmesi için yapılan denetimlerin arttırıldığını kaydeden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Halkımızın ağız tatlarının kaçmaması için yaptığımız denetimler bayramda da devam edecek. Gıda satan işletmelerdeki denetimlere diğerlerine oranla daha fazla önem göstererek olası olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kurallara uyan işletmelere teşekkür ediyoruz“ şeklinde konuştu.

