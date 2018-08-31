Kemerliler Zafer Bayramı’nı yat turunda kutladı

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Kemer Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı Yat Turu'na katılan Kemerliler, bayramı Akdeniz'e açılarak kutladı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül'ün ev sahipliğinde yapılan yat turunda 4 yat ile denize açılan yüzlerce Kemerli, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

MARŞLARLA COŞTULAR

Yat turu öncesinde Başkan Gül ve eşi Neşe Gül konukları tek tek karşıladı. Zafer Bayramı'na özel hazırlanmış tişörtler giyen Kemerliler, yatların güvertesinde Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde bayraklarını sallayarak Zafer Bayramı'nı bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman ordumuzu ve aziz şehitlerimizi andılar.



HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Yatlardan yapılan havai fişek gösterisinde ise zafer coşkusu doruğa çıktı. Havai fişeklerin ışıkları denizde bir renk cümbüşü oluştururken, bu görsel şölen sahili dolduran Kemerliler ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.



“EBEDİ LİDERİMİZİN İZİNDEYİZ”

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül yaptığı açıklamada; “30 Ağustos 1922, Türk Milletinin yokluklar içerisinde inanç ve kararlılıkla, her türlü zorluğa ve zorbalığa göğüs gererek emperyalist güçlere karşı verdiği bağımsızlık savaşının zaferle noktalandığı tarih olmasının yanı sıra çağdaşlık ve kalkınma mücadelemizin dönüm noktasıdır. Büyük zorluklarla kazanılan bağımsızlığımızı sonsuza dek korumanın ilk şartı, Ebedi Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği bilim ve akıl yolunda ilerlemektir. Biz de bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu anlamlı zaferin 96. yıl dönümünde, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygularla; saygıdeğer Kemerli hemşerilerimizin, aziz Türk milletinin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

