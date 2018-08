Kemikleriniz sağlam mı?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Aybars AKKOR

D vitamini ve hareket çok önemli

Osteoporozdan korunma çocukluk çağında başlar ve yaşam boyu devam eder. Korunma, yeterli bir kalsiyum alımı, düzenli egzersiz ve kadınlarda yeterli östrojen erkeklerde ise yeterli testosteron düzeylerinin sağlanmasını kapsar. Düzenli fiziksel aktivite, örneğin yürüyüş, aerobik veya merdiven inme-çıkma, kemik kuvvetini artırmada önemlidir. Her yaştan kadın ve erkekler için yeterli kalsiyum (1200mg/gün) ve D vitamini (400–800 IU/gün) alımı büyük önem taşır.

Neler yapmalısınız?

– Günlük kalsiyum ihtiyacınız için süt ve süt ürünlerine yer verin.

– Her gün mutlaka bol taze sebze ve meyve yiyin.

– Özellikle kalsiyumdan zengin sebzeleri, koyu yeşil yapraklı sebzeleri daha çok tüketin.

– Doymuş yağ oranı yüksek olan kırmızı et yerine, beyaz et ve daha çok D vitamini açısından zengin olan balık tüketin.

Ev yemeklerini tercih edin

– Hazır yemekler, konserveler, katkı maddeleri olan gıdalardan uzaklaşın taze ev yemeklerini tercih edin.

– Fazla miktarda şeker kullanmayın.

– Sebzeleri pişirirken mineral içeriklerini korumak için buharla pişirmeye çalışın.

– Kahve, kola gibi kafein içeren içeceklerden vazgeçmeye çalışın.

– Bol bol su ve maden suyu için.

– Aşırı yağ tüketiminden kaçının.

– Fazla protein alımı, kalsiyumun atılımını hızlandırdığı için osteoporoz riskinizi artırabilir.

– Bitkisel proteinleri; bezelye, fasulye, mercimek gibi baklagilleri tercih edin.

– Aşırı lifli gıda tüketiminden kaçının.

– Fosfat içeren gıdaları azaltın.

– Tuz tüketimini azaltın.