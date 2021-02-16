Kendall Jenner’a fotoşop suçlaması: Kimse böyle görünemez

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin moda dünyasında ismini duyuran üyesi Kendall Jenner, son günlerde fotoşop iddialarıyla gündemde.

Ablası Kim Kardashian’ın sahibi olduğu giyim markası SKIMS için kamera karşısına geçen 25 yaşındaki ünlü model, Sevgililer Günü için özel pozlar vermişti.

Kırmızı iç çamaşırı giydiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşan Jenner’ın kareleri kullanıcılar tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyadaki sahte güzellik algısına dikkat çekmek için paylaşımlar yapan ‘problematicfame’ adlı hesap, Jenner’ın fotoğraflarına ağır fotoşop uygulandığını savundu.

‘GERÇEK HAYATTA BÖYLE DEĞİL’

Hesaptan paylaşılan fotoğraflı açıklamada, “Tüm vücut tipleri güzel ve değerlidir. Ancak bu durum internetin genellikle filtreli olduğunu hatırlatıyor. Kendall açıkça mükemmel. Ancak bunlar onun gerçek vücut hatları değil. Hatta kimsenin değil. Kendinizi üzerinde ağır şekilde oynanmış fotoğraflarla kıyaslamayın. Kendall bile gerçek hayatta böyle görünmüyor. Bikini bölgesindeki pürüzsüzlük saçmalık derecesinde. Kimse böyle görünmez. Çizgiler ve renk değişimleri gibi bir sürü şey olur. Kimse o kadar pürüzsüz olamaz” ifadeleri kullanıldı.

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