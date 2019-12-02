Kendall Jenner’ın babası ‘Kendall Prens Harry ile evlenseydi her şeyden vazgeçmek zorunda kalırdı’ dedi

Kendall Jenner’ın babası ‘Kendall Prens Harry ile evlenseydi her şeyden vazgeçmek zorunda kalırdı’ dedi

Caitlyn Jenner, küçük kızı Kylie'den sonra şimdi de Kendall Jenner hakkında ilginç açıklamalar yaptı. Caitlyn "Kendall ve Harry evlenseydi her şey bambaşka olurdu. Kendall her şeyden vazgeçmek zorunda kalırdı" dedi...

Kylie ve Kendall Jenner’ın cinsiyet değiştirerek kadın olan babaları Caitlyn Jenner, geçen hafta küçük kızı Kylie hakkında ilginç açıklamalar yapmış ve her ay korumalarına 400 bin dolar ödediğini söylemişti.

Şu an I'm a Celebrity… Get Me Out of Here adlı yarışma için vahşi bir ormanda mücadele eden Caitlyn, şimdi de büyük kızı Kendall hakkında dikkat çeken bir yorum yaptı.

Kendall’ın, Prens Harry ile evlenmesi halinde, o çok sevdiği sosyal medyadan uzaklaşmak zorunda kalacağını belirten Jenner “Kendall eğer Harry ile evlenseydi her şey bambaşka olurdu ve Kendall’ın her şeyden vazgeçmesi gerekecekti. Sonuçta kraliyet sosyal medya kullanımına izin vermiyor” dedi.

Kızının sosyal medya olmadan ne yapacağını bilmediğini de söyleyen Caitlyn “Bizimkiler sıkı bir kraliyet takipçisi. En büyük eğlenceleri ise Kraliyet Ailesi” demeyi de ihmal etmedi…

