Kendi aracıyla gönüllü itfaiyecilik yapıyor

Telsiz haberleşme uzmanı Umut Öcal 17 Ağustos 1999 depreminin ardından gönüllü itfaiyecilik yapmaya karar vererek 12 yıl önce Makine Kimya Endüstrisi hurdalığından aldığı kamyonu itfaiye aracına çevirdi.

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Kocaeli İzmit’te gönüllü itfaiyeci olarak görev yapan Umut Öcal, 12 yıl önce Makine Kimya Endüstrisi hurdalığından aldığı kamyonu itfaiye aracına çevirdi ve yasal izinleri aldı. Böylelikle Öcal, Türkiye’de şahsa ait tek itfaiye aracı olan kişi oldu.

Başta orman yangınları olmak üzere yangınlara müdahele eden gönüllü itfaiyeci geçen yılki felaket sırasında Marmaris’e gittiğini belirterek, “Geçen sene yangın felaketinde Marmaris’e destek vermeye gittim. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen itfaiye ve tankerlerle yangına müdahale ettik” dedi.

17 Ağustos 1999 depreminden sonra gönüllü itfaiyeciyi olduğunu söyleyen Umut Öcal, “O zaman içine düştüğümüz çaresiz durumdan bir çıkış yolu olarak gönüllü itfaiyeciliği gördüm. Kendime itfaiye arabası alıp, gönüllü itfaiyeciliği daha farklı bir yere taşımaya karar verdim. Ülkemizde sıradan bir vatandaş bir itfaiye aracı alamıyormuş, benim için uzun bir süreç oldu” diye konuştu.

Yangın bilgilerini telsizden aldığını belirten Öcal, arazi şartlarına uygun olduğu için daha çok orman yangınlarına müdahaleye gittiğini söyleyerek, 2,5 ton su kapasitesi ve 100 litre köpük imkanının olduğunu da ifade etti.

“AMERİKA’DA EĞİTİMLER ALDIM”

Öcal, sözlerini şöyle tamamladı: “Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerini Kocaeli İtfaiyesi’nden aldım, akabinde Amerika’da Teksas’ta rafineri yangınları üzerine eğitim aldım. Kaliforniya’da orman ve uçak yangınlara müdahale etme üzerine eğitim aldım. New York’ta da şehir yangınları üzerine eğitim aldım.” (DHA)