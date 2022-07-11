Kendi düğün pastasını yapan gelin sosyal medyada alay konusu oldu

Büyük günden 12 saat önce kendi düğün pastasını yapan gelin, sosyal medyada alay konusu oldu. TikTok'ta viral hale gelen pasta yapım videosunda; gelin, sevimli bulduğu pastadan memnun kalırken, sosyal medya kullanıcılarından ise eleştiriler aldı. "Çocukların doğum günü pastası gibi görünüyor" dediler.

Sozcu.com.tr

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Düğünü için hazırlık yapan gelinin videosu TikTok’ta viral hale geldi. Bir gelin, büyük günden önceki gece kendi düğün pastasını yapmayı seçti ancak sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.

Düğünün daha az bir ücrete mal etmek isteyen Laura, düğün pastasını kendisi yaparak yüzlerce dolar tasarruf etti. Laura’nın videosu TikTok’ta 3,7 milyon kez izlendi.

Laura yayınladığı videoda, “Düğünümden önceki gece, gece yarısı düğün pastamı yapmanın en iyi fikir olup olmadığından emin değilim” dedi.

YÜZLERCE DOLAR KÂR ETTİ

Laura’nın anlattığına göre; katman ve ayrıntılara bağlı olarak düğün pastaları 300 ila 1200 dolar arasında değişebilirken, onun ev yapımı pastası 30 dolardan daha ucuza mal oldu.

Laura videoda “Hayatımda hiç pasta dondurmadım ama bence oldukça şirin görünüyor” dedi. Laura sonuçtan memnun olsa da pek çok sosyal medya kullanıcısı ev yapımı pastayı eleştirmeden edemedi.

“Bu bir şaka mı? Çünkü daha çok bir çocuğun doğum günü pastasına benziyor” diye yazdı bir kişi. Bir başka kullanıcı ise, “Profesyonel bir fırıncı olduğunuzu ve bunun çok iyi sonuçlanacağını düşünmüyordum, yanıldım” diye yazdı.

Ancak bazı kullanıcılar da Laura’yı kendi pastasını kendi yapıp para biriktirdiği için övdü. Bir kullanıcı, “Bence bu en şirin fikir!!!” diye yazdı. Bir başkası da “Tanrıya şükür, birinin sağduyusu var ve düğün pastası için 500 dolar ödemiyor” yazdı.

Bir başkası da “İnsanlar çok kaba. Gittiğim düğünlerde kimsenin pastasını hatırlamıyorum. Sen ondan memnunsan, önemli olan bu. Bu senin günün” diye yazdı.

Laura, bu fikriyle dalga geçenlere ise düğün gününden gülümseyerek ve pastayı keserken çekilen görüntülerle cevap verdi.

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