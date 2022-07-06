Kendi imkanlarıyla çıkardığı etkinlik kitabını köy köy dolaşıp çocuklara hediye ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, kendi imkanlarıyla çocuklara yönelik çıkardığı rehber ve etkinlik kitabını köy köy dolaşıp çocuklara hediye ediyor.

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Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, Ahlat ilçesinde bulunan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı tanıtan rehber ve etkinlik kitabı çıkardı. Çocuklara yönelik profesyonel olarak hazırlanan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Rehber ve Etkinlik kitabında çocukların tarihi mezarlığı keşfetmesi hedefleniyor.

40 sayfa olarak hazırlanan kitapta çocuklar mezar taşlarını, mezarlıkta buluşan bilim dallarını, taşlar üzerindeki süslemeleri ve taşlara hayat veren ustaları öğrenerek yapacakları boyama, çizim ve bilmecelerle de Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı daha detaylı tanımış olacak.

8 yıldır Tatvan ilçesinde görev yaptığını belirten Mihraç Kulu, bu süre zarfında yaptığı eğitim ve projelerle Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığ’'nı çocuklara yönelik tanıtmaya çalıştığını ifade etti.

Kulu, “Bilim uzmanlığım, mezarlıkların kullanılması üzerine. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı; Anadolu'nun tapusu, kültürel, sanatsal ve tarihi değeri olan eşsiz bir açık hava müzesi. Bende bu tarihi değeri çocuklara tanıtmak için kendi imkanlarımla Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Rehber ve Etkinlik Kitabı’nı hazırladım. Türkiye’de alanında ilk olan bu kitabı Bitlis ve ilçelerinde özellikle Ahlat’ta köy köy, mahalle mahalle dolaşıp dağıtıyorum. Çocuklar mutlu oluyor. Bende böyle bir çalışmayı yaptığım için gururluyum” dedi.

Rehber ve etkinlik kitabını alan çocuklar ise Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı tanıma fırsatı bulacakları için kendilerine kitap hediye eden Mihraç Kulu’ya teşekkür etti. (İHA)