Kendi teleskobunu yaptı, her gün gezegenleri takip ediyor

Bursa'da bir vatandaş, kendi evinde imal ettiği teleskoplarla her gün gezegenlerin fotoğrafını çekiyor.

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Şenol Şanlı, içindeki uzay tutkusunu hiçbir zaman kaybetmedi. Yaptığı araştırmalar sonucu kendi teleskobunu üretmeyi başardı. Bu zaman kadar yaptığı çok sayıda teleskopla da her gün gezegenleri takip edip onların fotoğrafını çekiyor. Çektiği fotoğrafları ise sosyal medya hesabından herkesle paylaşıyor. Bilim ve uzay tutkunu Şanlı, teleskopla ilgili bildiği bütün bilgileri okullarda çocuklara da aktarıyor.

Tekstil işinden emekli olan Şenol Şanlı, şunları söyledi:

* 22 yıldır amatör olarak teleskop yapımı, astro fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Kendi yaptığım teleskopla gözlemler yapıyorum ve meraklılarına gözlemler yaptırıyorum. Öğrendiğim bilgileri okuldaki seminerlerde paylaşıyorum.

* İçimde hep bir merak vardı. Gökyüzündeki yıldızları mahallemin sokakları gibi tanıyorum. Gökyüzünde 88 tane takım yıldızı var, hepsini gözlemliyorum. 12 ay boyunca ayın dolunay halinin 12 ayrı fotoğrafını çektim. Bunları tek bir karede bir araya getirdim.

* Mayıs 2021’de ay, dünyaya en yakın mesafe olan 357 bin kilometreye kadar yaklaştı. Aralık ayında ise 405 bin kilometreye kadar uzaklaştı. Gezegenleri de gözlemliyorum. Eğer Güneş battıktan sonra batı yönüne bakarsanız Venüs, Satürn ve Jüpiter gezegenini çok parlak olarak görebilirsiniz. Biz bunları keyifle gözlemliyoruz. (İHA)