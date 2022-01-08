Kendini sokak hayvanlarına adadı

Mersin'de üç çocuk sahibi Hayriye Özyurt (65), 80 hayvanın bakımını üstlendi. Kendisini hayvanlara adayan Özyurt, "Sabah kalktığım zaman herhalde en mutlu insan ben oluyorum" diyerek hayvan sevgisini dile getirdi.

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3 çocuk 2 torun sahibi 65 yaşındaki memur emeklisi Hayriye Özyurt, 30 yıl önce Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi’ne yerleşti. Emekli olduktan sonra bir süre işletmecilik yapan Özyurt, 20 yıl önce kedilere de bakmaya başladı. Ardından terk edilen 6 yavru köpekle karşılaşan Özyurt’un hayatı değişti.

Bir süre işletmede yavru köpekleri besleyen Özyurt, 5’inin ölmesi üzerine diğerinin de ölmemesi için hayatında önemli bir değişikliğe gitti. ‘Ayıcık’ isimli köpeğini ve kedilerini yanına alan Özyurt, Kızkalesi Mahallesi’nde Gömeç mevkiinde dağlık 2 dönümlük alana yerleşti. Sokaktaki hayvanlarla ilgili kadın arkadaşlarından da destek alan Özyurt, 53’ü köpek 27’si kedi toplamda 80 hayvanın bakımını üstlendi.

Kentteki belediyelerden de destek alan Özyurt, “Sabah kalktığım zaman herhalde en mutlu insan ben oluyorum, önce güzel öpücüklerle bir uyandırılıyorsun, seviliyorsun” diyerek hayvanlarla yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

“ONLARA GÖNÜLLÜ ANNE OLDUM”

Aslen Bolulu olduğunu ancak 30 yıldır Kızkalesi’nde yaşadığını söyleyen Hayriye Özyurt, “Hem memur emeklisiyim, hem de işletmecilik yaptım. Şimdi hepsini kenara bırakıp çocuklarımla dört ayaklılarımla yaşamaya karar verdim. Onlara gönüllü anne oldum. Onlarla birlikte hayat sürdürüyoruz. İki kadın arkadaşım daha var. Hepimiz el birliği yapıyoruz. Şu anda bu alanda 27’nin üstünde kedi, 53’ün üstünde de köpeğimiz var. Ama daha geleceklerimiz var” dedi.

“KÖPEK ÇOK BÜYÜK ÖZVERİ İSTİYOR”

Hepsinin ismi olduğunu ve birden saymaya başladığında karıştırdığını dile getiren Özyurt, “Ama çağırdığında hepsini çok rahat çağırıyorsun. ‘Ayıcık’ı ve kardeşlerini kafe işletmeciliği yaparken arkadaşlarım getirdi. Kafede 3 günlüktüler. 5 kardeşini kaybetti farklı günlerde bir tek ‘Ayıcık’ yaşadı. ‘Ayıcık’tan sonra kendim buraya çıktım. ‘Ayıcık’la bir sürü çocuğa annelik yapıyorum artık. Kedilere bir ev tuttum evde de idare ettim, kulübe yaptım ama köpek öyle değil. Köpek çok büyük özveri istiyor. Kendi çocuğun nasılsa köpeğe verdiğin bakım, özen o şekilde. Ve onlara bakacak olan kişi, bir daha hayatına onları bırakmayacak şekilde alacak. Çünkü onlar sana alıştı mı artık, onların her şeyi sensin” diye konuştu.

“EMEKLİ MAAŞIMI BURAYA HARCIYORUM”

Hayvanların tedavileri, kısırlaşmaları ve beslenmelerinin bir bütünlük içinde olduğunu belirten Özyurt, “Şuan bu dağda onlarla yaşıyorum. Ne elektriği, ne suyu, ne televizyonu arıyorum, hiç bir şey umurumda değil. Sabah kalktığım zaman herhalde en mutlu insan ben oluyorum. Önce güzel öpücüklerle uyandırılıyorsun, seviliyorsun. Kalktıktan sonra onların kapılarını açıyorsun. Günlük sabah mamalarını hazırlıyorsun, taze olarak veriyorsun, sularını değiştiriyorsun. İhtiyaçları olanların ilaçlarını veriyorsun. Tedavilerini yapıyorsun. Ondan sonra güne başlayıp gidiyorsun. Sonra günün dışarıda kalan kısmında da kaka topluyorsun, ortalık temizliyorsun. Onların anneliğini yapıyorum. Emekli maaşımı buraya harcıyorum. Yetmiyor kredi çekiyorum buraya harcıyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

