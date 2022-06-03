Kendisi okuyamadı, makas sallayarak oğlunu avukat yaptı

Elazığ'da yaşayan Mustafa Doğan (63) ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okulu bırakıp berber salonunda çalışmaya başladı. Doktor olma hayali yarıda kalan Doğan, 50 yıldır makas sallayarak çocuğunu okutmayı başardı.

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Mustafa Doğan, 1970 yılından beri berberlik yapıyor. Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okutamadığı Doğan, doktorluk hayali yarıda kalınca berber dükkanında çırak olarak işe başladı. İşi öğrenip bir süre kalfalık yaptıktan sonra 1978’de kendi dükkanını açan Doğan, o yıl bir de erkek çocuk sahibi oldu.

Kendisi okuyamadığı için oğlunu okutmak isteyen Doğan, evladının dükkanından uzak durmasını ve okumasını istedi. Doğan’ın Elazığ’da berberlik yaparak okuttuğu oğlu ise hukuk fakültesini bitirip avukatlık yapmaya başladı.

“BEN OKUYAMADIĞIM İÇİN OĞLUMU OKUTMAK İSTEDİM”

Birkaç yıl sonra berberliği bırakmak istediğini aktaran Doğan, geçmişe dönme şansı olsa mutlaka eğitim hayatına devam etmek istediğini belirtti.

Mustafa Doğan, “İlkokulu okurken çok başarılı bir öğrenciydim. Okumayı çok arzuluyordum. O günün şartlarından dolayı ailem beni okutamadı. Kimseyi suçlamıyorum, o günün şartları bunu gerektiriyordu. Okul okumayınca bir meslek sahibi olmak isteyerek berberliği seçtim. 5 yıl kalfalık yaptım. Sonrasında dükkan açtım. Çok şükür başarılı oldum. Bir oğlum var. Kendisi dükkanımla yaşıt. Ben okuyamadığım için onu okutmak istedim o yüzden dükkana fazla gelmesini istemedim. Allah’a şükür 20 yıllık avukat, Ankara’da serbest çalışıyor. Ben de burada hayatımı devam ettiriyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Geçmişe dönme şansım olsa okul okumak isterim” dedi. (İHA)