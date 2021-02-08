Kentin ilk ve tek kadın trafik polisi görev başında

2019 yılında polislik mesleğine başlayan Gülcan Polat, ilk görev yeri 300 bin nüfuslu Çorumda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce, görevlendirildiği noktalarda kentin trafiğine yön veriyor.

Can ve mal güvenliğini sağlamak için yaz-kış görevi başında olan Polat, mesleğini de severek yapıyor. Çocukluk hayali olan polisliği, icra ettiği için mutu ve gururlu olan Polat, sürücülerin yanı sıra çevresinde de trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunuyor.

İşini çok sevdiğini söyleyen Polat, “Trafikte beni görenler, şaşkınlık yaşıyor. Kadınlarla da zaman zaman göz göze geliyoruz, bakışlarıyla tasdik ediyorlar. Kadın polis gördükleri için gurur duyduğunu söyleyenler de oluyor. İmreniyorlar” dedi. (DHA)