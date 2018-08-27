Kepez’e alışveriş festivali
Kepez Belediyesi’nin yan tarafında bulunan Mısır Çarşısı’nın tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bölgeye hareketlilik kazandırmak adına alışveriş festivali düzenleyeceklerini beirtti. Mısır Çarşısı Esnaf Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah İşleyen ve ekibiyle birlikte çarşıyı gezen Başkan Tütüncü, indirimler, kampanyalar, yetişkinlere yönelik sanatsal, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteleri içerecek olan festivalin çarşıya hareketlilik kazandıracağını söyledi.
(İHA)