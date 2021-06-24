Kerem ile Gogo’nun aşkları olay oldu: Kerem için Türkiye’de mahsur kaldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaptanlık yapan Kerem Ercümen, bir buçuk yıl önce üç mil uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) Adası'na yaptığı seferde gemiden inip bir restoranda arkadaşları ile yemek yedi. Yunanistan vatandaşı Gogo Karydogianni'nin işlettiği restoranda yemek yedikten sonra, kısa bir süre sohbet eden ikili çift, iki hafta sonra yine restoranda bir araya geldi.

MUSLUK SUYUYLA YAPILAN FRAPPE AŞKIN İLACI OLDU

Gogo Kardydogianni Kaptan Kerem Ercüment ile tanışmasını ve aşklarının başlamasını www.protothema.gr haber sitesini anlattı. Kardydogianni şunları söyledi:

* 2019 seçimlerinde adanın belediye meclis üyesiydim ve belediye başkan adayıydım. Kerem sık sık bizim restorana gelmeye başlamıştı.

* Yine bir gün yemek yedikten sonra benden frappe yapmamı istemişti, ben de frappeyi normal olarak buzlu su ile değil musluk suyu ile yaparak vermiştim. İki gün sonra yine aynı şeyi yaptım.

* Bu kez mutfağa arkamdan gelip frappeyi kibarca kasıtlı olarak mı kötü yaptığımı sordu. Ben de ‘bana iyi frappe yapmadığımı söyleyeceksin dimi’ dedim.

* Kerem'in bakışları ve sesinin tonu değişti, işte ne olduysa o arada oldu, aramızdaki sıcak dostluk böyle başladı, inadına musluk suyu ile yaptığım frappe aşkımızın ve dostluğumuzun simgesi oldu.



“KARIM OLMANI İSTİYORUM”

Gogo, “Ondan sonra Kerem bana ‘Ben Türk ve Müslüman olabilirim, sen de Rum Hristiyan olabilirsin, ama aynı şeyi seviyoruz, aynı duyguyu yaşıyor ve paylaşıyoruz, aynı acıyı çekiyoruz, karım olmanı istiyorum, ilk gördüğüm andan itibaren sana aşığım, seni din ve yaşamın konusunda asla zorlamayacağım’ dedi ve kendi yaşantısını görmem için beni Türkiye'ye davet etti” ifadelerini kullandı.

Kardydogianni açıklamasının devamında Kaş'a gittiğini belirterek “Beni yemeğe davet etti. Ünlü şarkıcılarımız Anna Vissi ile Haris Aleksio'nun müziklerini dinledik, çok etkilendim, Yunanistan adalarında birçok dostu olduğunu öğrendim” diye konuştu.

ANNE VE BABAMA HAYATLARININ SÜRPRİZLERİNİ YAPTIM

Gogo Kardydogianni, ailesinin durumdan haberi olmadığı için işlettiği restoranda Kerem'i bir masa hazırlayarak oturttuğunu ve ailesi ile tanıştıracağını belirttiğinde Kerem'in büyük bir gerginlik yaşadığını söyleyerek şöyle konuştu:

* Kerem masada tek başına oturuyordu, annem babam geldiğinde durumu anladılar, seslerini çıkarmadılar. Kerem iyice rahatsız oldu. Ve söyleyeceklerini Yunancaya çevirmemi istedi

* Kerem cebinden, zincirli bir haç bulunan kolyeyi çıkartarak ‘Müslüman olabilirim ama bizi hiçbir şey ayıramaz, ne siyaset, ne din hepinizi çok seviyorum’ dedi.

Annem babam, gidersem, evin kapısının kapanacağını söyleyerek, tepki gösterdi. Kerem Türkiye'ye döndü. Dedem ve büyük annem bana, ‘Kerem ile evlen onunla gitmek istiyorsan Türkiye'ye git yerleş, bu adamdan ayrılma seni seviyor’ dedi.

Öbür gün biletimi alıp Kerem'in yanına gittim ve o günden itibaren hiç birbirimizden ayrılmadık, nişanlandık” diye konuştu.

KAŞ'TA MAHSUR KALDI

Pandemi nedeniyle sadece 1,5 mil uzaklıktaki ülkesine gidemediğini belirten Kardydogianni “Kerem ile birlikte yaşıyoruz ancak kapılar açılmadığı için ülkeme dönemiyorum. Mitsotakis ve Sayın Erdoğan'ın görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmasını ve kapıların açılmasını bekliyorum, ardından Kerem ile Akdeniz'in iki yakasında düğün yaparak evleneceğiz” dedi.