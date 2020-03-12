Kereviz iyi bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır. Kereviz, yüksek seviyelerde K vitamini ve iyi miktarda A vitamini, B-2 ve B-6 vitaminleri ve C vitamini içerir. Kereviz yüzyıllardır mutfak ve geleneksel tıpta kullanılmıştır. Peki, kereviz neye iyi geliyor? Kerevizin faydaları hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Bilimsel adı Apiumgraveolens olan kereviz, Apiaceae bitki ailesine aittir. Bu ailenin bazı üyeleri, havuç ve yaban havucu gibi, iyi bilinen ve lezzetli kök sebzelerdir. Diğer üyeler arasında kişniş, kimyon, kimyon, dereotu ve maydanoz gibi en sevdiğimiz baharatlar bulunur. Bitki ve tohumları bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır. Kereviz, dünya mutfaklarında yaygın olarak kullanılan şifalı bir sebzedir. İltihap giderici olan kereviz, kan basıncını (hipertansiyon) ve kolesterol düzeylerini dengelemeye yardımcı olurken sindirim sistemini rahatlatır. Şimdi, kereviz neye iyi geliyor? Kerevizin faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım.

KEREVİZ NEYE İYİ GELİYOR?

Kerevizin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Kereviz polisakkaritler ve antioksidanlar ile yüklüdür. Antioksidanlar, iltihaplanmaya katkıda bulunan serbest radikal hasarını tedavi etme yeteneğine sahiptir. Serbest radikaller kalp hastalığı, kanser veya artrit gibi kronik hastalıklara inflamasyon neden olur. Kereviz, karaciğer ve böbrek enfeksiyonları, nöbet, eklem ağrısı, irritabl bağırsak sendromu, cilt bozuklukları ve idrar yolu enfeksiyonları gibi çok çeşitli inflamatuar durumlar için etkilidir.

* Yüksek tansiyon, ölümle sonuçlanan koroner kalp hastalığı riskini artırabilir. Kereviz tohumu özleri, anti-hipertansif özellikleri nedeniyle yüksek tansiyonu tedavi edebilir. Kerevizin kas gevşetici etkisi kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabilir.

* Kereviz, karaciğer temizliği için ideal bir besindir. Düzenli kereviz tüketimi böbrek sağlığını korumaya ve karaciğer hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Kereviz, C , B ve A vitamini ve demir bakımından yüksektir. Diüretik özellikler içeren kereviz, toksinlerin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olur.

* Kereviz, kilo vermek isteyenlerin diyetine dahil edebileceği en önemli besinlerden biridir, çünkü kalorisi düşüktür. Düzenli kereviz tüketimi, gerekli mineralleri, vitaminleri ve hayati besinleri sağlayabilir.

* Kereviz tohumları antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikler içerir ve yüzyıllardır enfeksiyonlarla savaşmak için kullanılmıştır. Kereviz bakteriyel enfeksiyonlarla savaşır, bağışıklık sistemini iyileştirir ve bakteri üremesini engeller.

* Kereviz, idrar üretimini artırma ve ürik asidi azaltma yeteneğine sahiptir; Bu nedenle, düzenli olarak kereviz yemek, sindirim sistemi ve üreme organları içindeki bakteriyel enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir. Kızılcık gibi kerevizde, mesane bozuklukları, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek sorunları ve üreme organlarındaki kistler için etkilidir.

* Kereviz, rezene, havuç, maydanoz gibi kansere karşı koruyucu sebzelerden biridir. Kereviz, kemoprotektif bileşikler olan poliasetilenleri içerir. Poliasetilenler toksinleri gidererek özellikle bağırsak kanseri, meme kanseri ve lösemi olmak üzere kanser oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

* Düzenli kereviz tüketimi ağrılı ülserleri önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Kerevizdeki özel bir etanol özütü, sindirim sisteminin astarında ülser oluşumunu önlemede etkilidir. Kerevizde yararlı kimyasal bileşenler olan tanenler, flavonoidler, alkaloidler ve uçucu yağlarlar bulunur. Bu kimyasal bileşenler kolon, mide ve bağırsakları besleyebilir.