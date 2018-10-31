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Kerimcan’ı darp edenlerle ilgili flaş gelişme!
Samsun'da ünlü fenomen Kerimcan Durmaz'ın darp edilmesi olayına karışan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla polis tarafından aranan şüpheli, Samsun Adliyesine teslim oldu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşam 31 Ekim 2018 - 20:22

Samsun’da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama müzekkeresi bulunan ve hakkında birçok suçtan polis tarafından aranan Uğur D. (30), akşam saatlerinde Avukatı Özkan Güreş ile birlikte Samsun Adliyesine giderek teslim oldu. Yaklaşık 2 yıl önce Samsun’da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan bir eğlence mekanında sahneye çıkan Kerimcan Durmaz’ın konserinde olay çıkan olayda sanatçıyı darp ederek de yaraladığı ileri sürülen Uğur D. hakkında ayrıca kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 20 gün de hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Adli işlemleri tamamlanan Uğur D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İHA

Son güncelleme: 20:43 - 31.10.2018

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