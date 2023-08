Keşfedilen yeni bir yılan türüne Harrison Ford’un adı verildi

Peru'nun And Dağları'nda yakın zamanda keşfedilen bir yılan türüne Indiana Jones yıldızı Harrison Ford'un adı verildi.

81 yaşındaki Chicago doğumlu aktör Harrion Ford’un adı, soluk sarımsı kahverengi olan, yeni keşfedilmiş yılana ilham oldu. Yılanın adı Tachymenoides harrisonfordi oldu.

Star Wars filmlerinde Han Solo’yu canlandıran ve Indiana Jones serisiyle de sinema dünyasının ikonik karakterlerinden birini beyaz perdeye yansıtan Ford’un adı daha önce de karınca türü Pheidole harrisonfordi’ye ve Kaliforniya örümceği Calponia harrisonfordi’ye ilham olmuştu.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, “Bu bilim insanları yaratıklara benim adımı vermeye devam ediyor, ancak çocukları korkutanlardan oluyor her zaman… Anlamıyorum” dedi.

Ford, yaptığı açıklamada vahşi dünyada yeni türlerin keşfedilmesinin ve bununla ilgili araştırmaların önemine dikkat çekti: “Bu gezegende, tüm kaderler iç içe geçmiş durumda ve şu anda bir milyon tür unutulmanın eşiğinde. Doğayla kopan ilişkimizi onarmak ve yaşamı sürdüren yerleri korumak için varoluşsal bir görevimiz var.”

Bu yaz Indiana Jones and the Dial of Destiny’de Indiana Jones rolünü yeniden canlandıran Ford, ünlü maceracı karakterinin aksine yılanlara hayran olduğunu söyledi.

