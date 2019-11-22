Kesin gebelik ne zaman ve nasıl belli olur?

Kesin gebelik ne zaman ve nasıl belli olur?

Anne olma hayali ile gebe kalmayan çalışan kadınlar gebelik belirtilerini ve kesin gebelik olup olmadığını merak etmektedirler. Hamileliği neticelendiren gebelik testleri genel olarak doğru bir sonuç vermektedir. Ama gebelik için kesin bir yargıya varmak, ancak doktorunuzun test sonucuyla netleşmektedir. İlk kadım kan testinin pozitif çıkmasıdır. Sonrasında gebelik kesesi görülmelidir. İşte gebelik belirtileri...

Yumurtanın anne karnında döllenmesinden sonra geçen süreç en erken hamilelik olarak neticelendirilir. Bu dönemde hormonların bir miktar yükselmesinden dolayı hamileliğin kesinliği söz konusu değildir fakat vücutta farklı sinyaller vererek hamileliğin kanıtlarını ortaya koyabilir. İşte bu dönemde yaşayabileceğiniz belirtiler…

GEBELİĞİN EN YAYGIN BELİRTİ VE SEMPTOMLARI

ADET GECİKMESİ: Hamileliğin en yaygın belirtilerinden biri de adet gecikmesidir. Beklenen bir adet döneminden bir veya daha fazla hafta geçtiyse hamile olabilirsiniz. Ancak düzensiz bir adet döngüsü var ise bu yanıltıcı olabilir.

GÖĞÜSLERDE ŞİŞKİNLİK: Hamileliğin erken döneminde hormonel değişiklikler, göğüslerde hassaslık ve ağrı yapabilir. Vücudunuz hormonel değişikliklere uyum sağladığında rahatsızlık kısa sürede normalleşecektir.

MİDE BULANTISI: Genellikle hamileliğin ilk ayında aniden kusma şikayetleri meydana gelebilir. Bazı hamile adaylarında mide bulantısı yaşanmazken bazı adaylarda bu şikayetler daha erken başlayabilir.

ARTAN İDRAR MİKTARI: Her zamankinden daha fazla idrara çıkabilirsiniz. Vücuttaki kan miktarı hamilelik sırasında artar ve böbreklerinizin mesanenizde kalan ekstra sıvıyı işlemesini sağlar.

YORGUNLUK: Hamileliğin erken döneminde progestoren seviyelerinin yükselmesi yoğunluk ve uykuya neden olabilir. Ayrıca yorgunluk hamileliğin erken belirtileri arasında yer almaktadır.