Kesinci yıldızlaşan elma

Coğrafi işaret tescilli Amasya misket elması, ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alıyor ve bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil oluyor.

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Misket elma hasadının başlamasıyla Suluova’da bir elma bahçesinde tören düzenlendi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Misket elması Amasya topraklarına aittir. Bundan sonra da böyle kalacaktır. Çok yerde çok şey yetişir. Önemli olan onun orijinal olmasıdır. Bu elma belki Kütahya’da, Bursa’da yetişiyordur. Ürüne renk, tat, koku veren o toprağın kendi özelliği, havanın kendi yapısıdır. O iklimin, nemin, sıcaklığın etkisidir. Dolayısıyla biz taklitlerinden kaçınıyoruz. Amasya’da Amasya misket elması yemeye devam edeceğiz” dedi.

Suluova ilçesinde uzun yıllardır elma yetiştiren 75 yaşındaki Mehmet İşler de, “Niğde’de, Konya’da, Isparta’da misket yetiştiriliyor. Bizim elmalardan daha kırmızı ve gösterişli. Ama ısırdığınız zaman Amasya elmasının tadını vermez” diye konuştu.

Amasya İl Tarım ve ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ise “Adı ilimizle özdeşleşen ve kültürel değer taşıyan Amasya misket elması kendine has fiziksel özellikleri ve aromasıyla diğer çeşitlerden ayrılmakta ve Amasya dışında yetiştirildiği diğer bölgelerde bu özellikleri göstermemektedir. Bu özelliklerini korumak, sahip çıkmak, tanıtmak ve dinamik bir pazarlama gücü katmak adına il müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında coğrafi işaret tescili alınmış ve yürütülen projelerle üretime katkı sağlanmıştır” ifadelerini kullandı. (İHA)