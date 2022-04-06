Kesmek için aldığı kaz can dostu oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mustafa Zehir ile kazı arasındaki dostluk görenleri şaşırtıyor. Paşa isimli kaz, sahibinin peşinden ayrılmıyor.

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Salihli ilçesine bağlı Sart Mahallesi’nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Zehir’in, arkadaşından 4 ay önce kesmek için aldığı kaz ile arasında özel bir bağ oluştu.

Evde ve dışarıda Zehir’in adeta can yoldaşı olan ve Paşa ismini verdiği kaz, Zehir ailesinin bir bireyi oldu.

Paşa isimli erkek kaz, Mustafa Zehir ile kahvehaneye giriyor, traktörle ve motosikletle gezintiye çıkıyor.

Zehir, traktörü ve motosikleti ile hızlı gittiğinde ise Paşa, bu sefer uçarak takibe devam ediyor.

“KESMEYE KIYAMAM”

Mustafa Zehir “Paşa adını verdiğim kazı arkadaşımdan 4 ay önce kesmek için aldım. Getirdim ve 1 hafta dursun dedim, arkamdan ayrılmadı. Ben nereye gidersem peşimden gelmeye başladı. Her zaman yanımda, sabah-akşam bensiz duramıyor. Paşa ile tarlaya gidiyorum, dereye gidip yüzüyoruz. Onunla vakit geçiriyorum. Traktörle ve motorla giderken bana yetişemeyince arkamdan uçuyor. Kesmek için almıştım ama ben bunu kesemeyeceğim. Çünkü kesmeye elim varmaz. Kıyamam ben buna. Bunu gördüm mü içim gidiyor. Mahalledekiler de Paşa ile gezerken video çekiyor. Benden ayrılmadığını görenler şaşırıyor” dedi. (İHA)