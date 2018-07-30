Kesmeye kıyamadılar

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Görele ilçesinin Aydınlar köyünde 2 katlı ev görenlerin dikkatini çekiyor. Evin sundurma çatı olarak kullanılan kısmında armut ağacının gövdesi içeride dalları ise çatının üzerinden uzanıyor. Bu durum ise ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Armut ağacını babasının diktiğini ve büyüdükten sonra da kesmeye kıyamadıklarını belirten Çınar Kılıçaslan, “Babamın kendi elleriyle diktiği armut ağacı evin bahçesindeydi. Daha sonra ihtiyaç nedeniyle eve sundurma yapmak zorunda kalınca böyle bir çözüm bulmak zorunda kaldık. Armut ağacını kesmeden çatıdan geçirmiş olduk. Herkesin dikkatini çeken bir görüntü oluşturdu” dedi.

İHA