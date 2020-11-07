Kestane kırmızı eti solladı

Soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahlarda yerini almaya başladı. Kestane kebabın kilo fiyatı 80 liradan satılması nedeniyle, kırmızı et fiyatını geçtiği görüldü.

Malatya’da seyyar tezgahta kestane satanlar havaların soğuduğu zamanlarda satışların arttığını ifade ediyor.

Kestane satıcısı Murat Ateş, bu yıl pişmiş kestane kilosunun 80 TL olduğunu belirterek, “Geçen yıl 70 TL idi, şimdi ise 80 TL olarak satıyoruz. Çiğ kestanenin kilosu ise 50 TL. Kestanenin tanesi 1 TL’yi buluyor. Vatandaşlarımızın kestaneye karşı alım gücü biraz zayıf. Fazla almamakta haklılar. Çünkü kestanenin kilosu kırmızı etten pahalı. Biz de burada kilo ile fazla satamıyoruz zaten. Tadımlık satıyoruz” dedi. (İHA)