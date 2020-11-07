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Kestane kırmızı eti solladı
Kestane kırmızı eti solladı
Sokak tezgahlarında satılmaya başlanan kebap kestanenin fiyatı, cep yakıyor. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan çiğ kestane 50 liradan, pişmiş kestane ise kilosu 80 liradan satılıyor. 
Yaşam 7 Kasım 2020 - 13:01

Soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahlarda yerini almaya başladı. Kestane kebabın kilo fiyatı 80 liradan satılması nedeniyle, kırmızı et fiyatını geçtiği görüldü.

Malatya’da seyyar tezgahta kestane satanlar havaların soğuduğu zamanlarda satışların arttığını ifade ediyor.

(FOTO: İHA)

Kestane satıcısı Murat Ateş, bu yıl pişmiş kestane kilosunun 80 TL olduğunu belirterek, “Geçen yıl 70 TL idi, şimdi ise 80 TL olarak satıyoruz. Çiğ kestanenin kilosu ise 50 TL. Kestanenin tanesi 1 TL’yi buluyor. Vatandaşlarımızın kestaneye karşı alım gücü biraz zayıf. Fazla almamakta haklılar. Çünkü kestanenin kilosu kırmızı etten pahalı. Biz de burada kilo ile fazla satamıyoruz zaten. Tadımlık satıyoruz” dedi. (İHA)

Son güncelleme: 13:02 - 07.11.2020
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