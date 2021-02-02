Kestiği ağacın altında kaldı

Ereğli’ye bağlı Süleymanbeyler Köyü’nde talihsiz bir kaza yaşandı. 62 yaşındaki Durdu Topçu evinin bahçesindeki ağacı kesmek üzere elektrikli testeresini aldı.

Testeresiyle ağaçları kesmeye başladı. Ancak ağacın düşeceği yönü ayarlayamadı. Durdu Topçu’nun kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Durdu Topçu’yu görenler, durumu ekiplere bildirdi.

DURDU TOPÇU’NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durdu Topçu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Durdu Topçu’nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Cumhuriyet savcılığı, Durdu Topçu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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