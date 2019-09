Khloe Kardashian, Kylie Jenner ve Kim Kardashian People’s Choice Awards’ta yarışacak

Keeping Up With The Kardashians programı, People's Choice Awards'ta 'Yılın Reality Şovu' dalında aday gösterilirken, Khloe Kardashian ve Kylie Jenner ise, aynı ödül töreninde karşı karşıya getirildi! Kardeşler aynı dalda yarışacak... Kim Kardashian'ın ise '2019'un Sosyal Ünlüsü' dalında ismi geçiyor.

Yıllardır izleyici kitlesini katlayarak yoluna devam eden ve Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner ve Kylie Jenner’ın hayatını gözler önüne seren ‘Keeping Up With The Kardashians’ programı, People’s Choice Awards’ta ‘Yılın Reality Şovu’ dalında aday gösterildi.

Aynı ödül töreni, Kim Kardashian’ı ‘The Social Celebrity of 2019’, yani ‘2019’un Sosyal Ünlüsü’ dalında aday gösterirken, Khloe Kardashian ve Kylie Jenner’ı ise karşı karşıya getirdi.

Khloe ve Kylie, ‘The Reality TV Star of 2019 – 2019’un Reality Yıldızı’ dalında yarışacak. Seçimler halkın oylarıyla yapılacak. Şimdiden pek çok kişi tercihin Khloe’den yana yapmış gibi görünüyor. Zira Kylie’nin son zamanlarda programa dahil olmaması bunun nedenlerinden biri…