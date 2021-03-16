Khloe’den dikkat çeken ‘yüzük’ kapağı: Aldatıldığı sevgilisiyle evlilik yolunda

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, Gritty dergisine verdiği pozlarla gündemde.

36 yaşındaki Khloe, parmağındaki dev elmas yüzükle dikkat çekti. Kendisini aldattığı ortaya çıkan NBA oyuncusu eski sevgilisi Tristan Thompson’la yeniden bir araya gelen Khloe’nin, bu kez nişan yüzüğüyle evlilik yolunda olduğu mesajını verdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki Thompson’ın doğum gününü kutlayan Khloe, paylaştığı fotoğrafın altına, “Bana söylediğin her şeyi gösterdiğin ve yaptığın babalık için teşekkürler. Umarım ne kadar sevildiğinin farkındasındır. 30’a hoşgeldin. Tüm anılar için sabırsızlanıyorum” notunu düştü.

NBA’de Boston Celtics forması giyen Thompson ile Good American kozmetik markasıyla kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Khloe Kardashian’ın, True adında üç yaşında bir kızları bulunuyor.