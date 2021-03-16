Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Khloe’den dikkat çeken ‘yüzük’ kapağı: Aldatıldığı sevgilisiyle evlilik yolunda

Khloe Kardashian bir dergiye verdiği pozlara ABD medyasının gündemine oturdu. Eski sevgilisi Tristan Thompson'la barışan Khloe, parmağında nişan yüzüğüyle evlilik mesajı verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:23, 16/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Khloe’den dikkat çeken ‘yüzük’ kapağı: Aldatıldığı sevgilisiyle evlilik yolunda

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, Gritty dergisine verdiği pozlarla gündemde.

36 yaşındaki Khloe, parmağındaki dev elmas yüzükle dikkat çekti. Kendisini aldattığı ortaya çıkan NBA oyuncusu eski sevgilisi Tristan Thompson’la yeniden bir araya gelen Khloe’nin, bu kez nişan yüzüğüyle evlilik yolunda olduğu mesajını verdiği iddia edildi.

Khloe’nin parmağındaki yüzük dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki Thompson’ın doğum gününü kutlayan Khloe, paylaştığı fotoğrafın altına, “Bana söylediğin her şeyi gösterdiğin ve yaptığın babalık için teşekkürler. Umarım ne kadar sevildiğinin farkındasındır. 30’a hoşgeldin. Tüm anılar için sabırsızlanıyorum” notunu düştü.

Çiftin True adında kızları bulunuyor.

NBA’de Boston Celtics forması giyen Thompson ile Good American kozmetik markasıyla kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Khloe Kardashian’ın, True adında üç yaşında bir kızları bulunuyor.

İlginizi ÇekebilirKim Kardashian'dan yıllar sonra itiraf: Balinayla kıyasladılar aylarca evden çıkamadımKim Kardashian'dan yıllar sonra itiraf: Balinayla kıyasladılar aylarca evden çıkamadım