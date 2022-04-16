Kibariye’nin eşi, kızının kuaför borcunu ödedi

Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın İstanbul Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, "Ödemeyi annem yapacak" diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edilmişti. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık kuaför salonuna giderek, yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip kızının borcunu ödedi.

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Şarkıcı Kibariye 12 Nisan’da Ataşehir’deki kuaföre “Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek” diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına gitti. Küçükbalçık’ın saçlarına bakım ve boya yapıldı. 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, “Ödemeyi annem yapacak” diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.

İşyeri sahibi Fuat Tanış “Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdi. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız” demişti.

2 BİN 500 LİRA ÖDEDİ

Yaşanan durum üzerine baba Ali Küçükbalçık işyeri sahibi ile iletişime geçti. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söyledi. Öğleden sonra kuaföre giden Ali Küçükbalçık kızının 2 bin 500 liralık ücretini ödedi.

İşyeri sahibi Fuat Tanış “Kibariye Hanım’ın eşi geldi, ödemeyi yaptı. Böyle bir skandalla anılmaktan kendilerinin de çok üzgün olduklarını dile getirdiler. Neyse ki olay tatlıya bağlandı” diye konuştu.