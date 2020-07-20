Türkiye ve Kıbrıs tarihine geçen slogan: “Ya taksim, ya ölüm!”

Yıl 1949, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tam 25 yıl önce. Türkiye ve Yunanistan’ın ortak amacı NATO üyesi olmak. Bu amaca ulaşmak için iki ülke de 1950 yılında Kore Savaşı’na asker gönderiyor. Türkiye ve Yunanistan, topraklarında Amerika’ya üs vermekten çekinmiyor. Bölgede NATO çıkarlarının savunucusu, güneydoğu kanadının bekçisi rolünü üstleniyorlar. İki ülkenin ilişkileri gayet iyi. Ta ki Kıbrıs sorunu yeniden gündeme gelene kadar. Sözcü TV için hazırladığımız “Kıbrıs Meselesi” kısa belgeselinin ilk bölümünde Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya üye olmayı hedeflediği 1949 yılından 1960 yılına uzanan süreçteki önemli köşe dönüşlerini anlatıyoruz.