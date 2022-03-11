Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen Moda Sahnesi’ne gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturalarını ödeyemediği için elektriği kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret edecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Moda Sahnesi, aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının ocak ayında 20 bin lira, şubat ayında ise 19 bin 270 lira gelmesine tepki göstererek sosyal medya hesaplarından faturaları ödemeyeceğini açıklamıştı.

Üst üste ihtarların gittiği Moda Sahnesi’nin dün elektriği kesildi, tepkiler üzerine dört saat sonra ise yeniden açıldı.

“KANDİL DE GETİRECEĞİM”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Twitter hesabından yaptığı duyuruda Moda Sahnesi’ne gideceğini açıkladı.

“Sevgili @modasahnesi milletimiz için verdiğiniz mücadeleyi tarih yazacaktır” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“İzninizle Cumartesi saat 13.00’te sizleri ziyaret etmek isterim. Elektriğinizi tekrar açmışlar ama ne olur ne olmaz, kandil de getireceğim. Malum bende çok var. Gönderen hiç olmazsa bir işe yaramış olur.”

Moda Sahnesi’nin kurucusu ve tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Bizim bunu ödeyecek bir paramız yok. Biz bu parayı Cengiz Holding için Sabancı için kazanmıyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını bu şirketler daha fazla kar etsin diye harcayamayız. Birilerinin buna dur demesi gerekiyor. Biz ne olursa olsun tiyatro faaliyetimizi sürdüreceğiz” demişti.

İlginizi Çekebilir Moda Sahnesi'nin kesilen elektriği tepkiler üzerine yeniden açıldı

İlginizi Çekebilir 7 bin liradan 20 bin liraya çıkan faturayı ödemeyen Moda Sahnesi'ne ikinci ihtar: 5 gün süre verildi