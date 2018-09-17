Kılıçdaroğlu’nun ‘İlk dans’ videosu
SÖZCÜ/ANKARA
Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Atatürk Parkı içinde yer alan salonunda yapılan nikah töreni için Dünya Barış Günü seçilmişti. CHP eski genel başkanları Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin nikah şahitliği yaptı. Nikahı kıyan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, evlilik cüzdanını Öymen'in vermesini istedi. Altan Öymen, ‘pozitif ayrımcılık yaparak, partinin ilkeleri gereği' cüzdanı gelin Mine Alşan'a verdi. Kerem-Mine Kılıçdaroğlu, nikahın ardından ilk danslarını yaptılar.