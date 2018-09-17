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Kılıçdaroğlu’nun ‘İlk dans’ videosu
Kılıçdaroğlu’nun ‘İlk dans’ videosu
1 Eylül’de dünya evine giren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem ile Mine Alşan’ın ‘ilk dans’ videoları ortaya çıktı.
Yaşam 17 Eylül 2018 - 13:38

SÖZCÜ/ANKARA

Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Atatürk Parkı içinde yer alan salonunda yapılan nikah töreni için Dünya Barış Günü seçilmişti. CHP eski genel başkanları Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin nikah şahitliği yaptı. Nikahı kıyan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, evlilik cüzdanını Öymen'in vermesini istedi. Altan Öymen, ‘pozitif ayrımcılık yaparak, partinin ilkeleri gereği' cüzdanı gelin Mine Alşan'a verdi. Kerem-Mine Kılıçdaroğlu, nikahın ardından ilk danslarını yaptılar.

 

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