Kilo vermek için boksa başladı, şimdi gözü Avrupa şampiyonluğunda

Avusturya’da dünyaya gelen Dilara Yücel, 2 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı.

Geçen yıl ailesiyle birlikte memleketi Eskişehir’e dönen Dilara, antrenör Celal Olucak ile çalışmalarını sürdürüp, kısa sürede lisanslı sporcu oldu.

13 Şubat’ta Ukrayna’da 69 kiloda çıktığı 4’üncü profesyonel maçını da kazanan Dilara, hedefinin önce Avrupa daha sonra da dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

HEDEF ÖNCE AVRUPA SONRA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Yakaladığı başarıyı boksa ilk başladığı zamanlarda asla hayal edemediğini söyleyen Dilara Yücel, kendini şöyle ifade etti:

“Ukrayna’ya gittik, maçımızı aldık geldik. Maçı kazanacağımdan hiç şüphem yoktu. Çok çalıştık. Bu emeğimizin karşılığını en iyi şekilde aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonra da daha iyi hazırlanıp, bayrağımızı dalgalandırmayı düşünüyorum.”

“Boksa ilk başladığımda böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Hedefim ilk önce Avrupa şampiyonluğu kemerini getirmek. Daha sonra da dünya şampiyonluğu kemerini getireceğim. Biz buna inandık, inanarak çalışıyoruz. Sonuna kadar da kendime güveniyorum.”

“ELİMDEKİ TÜRK BAYRAĞI BANA GÜÇ VERDİ”

Maç için ringe çıktığında elinde tuttuğu Türk bayrağının kendisine güç verdiğini vurgulayan Dilara, sözlerine şöyle devam etti:

“Maçın bitişindeki duygu inanılmaz güzeldi. İnsanın emeğinin karşılığını alması gerçekten çok güzel bir duygu. Türk bayrağını orada görünce tüyleri diken diken oluyor insanın. Psikolojik olarak maça çok hazırdım, o yüzden fazla heyecan yapmadım.”

“Ringe elimde Türk bayrağı ile çıktığım için o bana ayrı bir güç verdi. Maçı kazandığımda o bayrağı kaldıracak olmam bana daha bir motivasyon oldu. Onun için savaştım, hep onu düşündüm. Başka bir ülkede Türk bayrağını kaldırıp, onu temsil etmek en büyük hayallerimden biriydi. Onu başardım, o yüzden çok mutluyum.” (DHA)