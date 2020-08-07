Kilosu 15 bin lira değerinde

Latince adı Crocus Sativus olan safran, yetiştirilmesi oldukça zor olmasına rağmen oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. Tıp dünyası başta olmak üzere kozmetik ve tekstil gibi birçok sektörde kullanılan safran, vatandaşların sofrasında da sıklıkla kendisine yer buluyor.



İçinde barındırdığı besin değerleriyle kanser de dahil olmak üzere birçok sağlık sorununda destek amaçlı kullandığı bilinen otun aktarlardaki fiyatları ise cep yakıyor. Şifa deposu İspanyol Safranı'nın kilosu 15 bin lirayı geçerken vatandaşlar gram olarak satın almayı daha çok tercih ediyor.



“10 GRAMI 150 LİRA DEĞERİNDE”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan aktar Koray Özkılıç, İspanyol Safranı'nın yetiştirilmesi ve toplanmasının oldukça zor olduğunu belirtti. Kilosunun 15 bin lira değerinde satıldığını ve herkesin tüketebileceği bir bitki olmadığını sözlerine ekleyen Özkılıç, “Safran bitkisi özel ve nazik bir bitkidir. Çok fazla çıkan bir bitki değil. Toplanması da zahmetli ve meşakkatlidir. Kalp damarlarını yumuşatmada ve korumada büyük etkisi vardır. Bu sebeple şifa için kullanılır. İlaçların ana maddesi olarak kullanılır. Lüks mutfaklarda, restoranlarda yemeklere lezzet verici olarak kullanılır. Çay bardağında suyun içine iki üç tane atıp bekledikten sonra içebilirsin. Çok az çıktığı için fiyat bu kadar pahalı. Üretimi çok olan bir şey değil. Kilosu 15 bin liradan satılıyor. Genelde 10 gram şeklinde satılıyor. 10 gramı 150 lira değerinde. Genelde bilen biliyor. Herkesin hemen alıp tüketebileceği bir şey değil” ifadelerini kullandı. İHA