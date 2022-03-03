Kilosu 15 liradan kapış kapış satılıyor

Uskumruya benzerliğiyle bilinen kolyoz balığı, Düzce'de tezgahları süslüyor. Kilosu 15 liradan alıcı bulan kolyoz, lezzetiyle de herkes tarafından rağbet görüyor.

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Karadeniz’de hamsinin azalmasıyla tezgahlarda çupra, barbun, istavrit, tırsi ve kolyoz yer almaya başladı.

Düzce’de de tezgahlar kilosu 15 liradan alıcı bulan kolyoz balığı ile süsleniyor.

Balıkçı Tuncay Kılıç, “Kolyoz, kolorit balığının bir büyüğü, uskumrunun ise bir küçüğü olarak tanımlanır. Kolyoz aslında bizim denizlerimizin balığı ama insanlar ismini uskumru olarak biliyor. Kolyoz balığı genellikle Karadeniz ve Marmara’da yetişiyor. Ege Denizi’nde de biraz bulunur ama Akdeniz’de görülmez” dedi.

“LEZZETLİ BİR BALIK”

Kolyozun yağlı ve lezzetli bir balık olduğunu belirten Kılıç, “Kolyoz lezzetli bir balıktır. Izgarası da güzel olur, tavada kızartılması da güzel olur. Fiyatı da uygun” diye konuştu. (İHA)

