Kilosu 250 liradan yok satıyor!

Hamsi boylarının küçük olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3 hafta boyunca hamsi avlanması yasaklanmış ve tezgahlarda hamsi bulunamamıştı. Yasakların kalkmasının ardından iki haftadır hamsi tezgahtaki yerini almış, fakat fiyatı yüksek gelmişti.

Mart ayının gelmesi ve havaların ısınması ile Karadeniz'de hamsi soğuk yerlere doğru çekilmeye başladı. Balık avına çıkan tekneler hamsi ile dönemeyince tezgahlarda da hamsi fiyatları tavan yaptı. Hamsi sezonu kapanmaya başlarken, vatandaşlar iri balıklara yönelmeye başladı. Mart ayının en lezzetli balık türü ise kalkan oldu. Kilosu 250 TL’den alıcı bulurken, denizden çıkan kalkanlar yok satıyor.

“HAMSİ SEZONU KAPANDI”

Balıkçı Tuncay Kılıç, “Hamsi sezonu bitti denebilir. İnsanlar artık hamsi tercih etmiyor. Vatandaşlar palamut, uskumru, çinekop, sarıkanat, çupra, levrek, somon ve diğer balıklara yöneldi. Çupranın tanesi 20 TL, somon 40 TL. Fiyatlar çok yüksek değil” dedi.

“KALKANIN TAM ZAMANI”

Mart ayında balığın en iyisinin ise kalkan olduğunu belirten Kılıç, “Kalkanın tam zamanı. Kilosu 250 TL’den satılıyor” diye konuştu.

Tezgahlarda hamsi 25, çupra 20, mezgit 45, sarıkanat 75, kalkan 250, uskumru 25, somon 40, Karadeniz somon 35 ve barbunun kilosu 50 TL’den alıcı buluyor. (İHA)