Kilosu 3 bin lira… Ölümsüzlük mantarı Türkiye’de üretildi

Halk arasında kırmızı Reishi veya ölümsüzlük mantarı olarak bilinen ve Uzak Doğu’da 2 bin yıldır kullanılan Ganoderma Lucidum, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi tarafından oluşturulan özel bir ekip sayesinde üretildi. İlk olarak üniversite içinde bulunan laboratuvarda üzerinde çalışılan mantar, çoğaltılarak üretim aşamasına geçildi. Gölyaka ilçesi Sarıdere köyündeki atıl durumda bulunan tavuk çiftliği, modern bir mantar üretim tesisi olacak şekilde tasarlandı. Geçen yıl mayıs ayında ilk ekimi gönüllü çiftçi ile beraber gerçekleştirildi. Ekim ayında ise ilk hasat yapıldı.

BİRÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, şunları söyledi:

“Dünyada üretilebilmiş ve ticari değeri olan mantarlardan biri de Ganoderma Lucidum adı verilen mantardır. Bu, Reishi mantarı veya ölümsüzlük mantarı olarak da bilinmektedir. Kanser, bağışıklık sistemini güçlendirici, tedavinin mümkün olmadığı hastalıklarda kullanım alanları bulunmaktadır. Klinik çalışmalar sonucu bu konularda etkili olduğuna dair kanıtlar bulunmakla birlikte bunların insan çalışmaları yeterli değildir. Bunlarda insanların üzerinde klinik araştırmaların yapılması gerekmektedir. Süreç böyle devam ederken ciddi bir ticari değeri olan mantar türüdür.”

“50 GÜN İÇİNDE ŞAPKA VERİYOR”

“Sert ve odunsu bir mantar türüdür. Bu mantar direkt yemek olarak tüketilmez. Sert bir kabuğu olduğu için çay demleme gibi tüketilir. Şu anda günümüzde tabletlerin içine konuluyor. Bunun dokusundan ya da sporlarından numune alıyoruz. Bu sporlar çok koyu ve kahverengidir. Bunları laboratuvar ortamında uygun yetişme alanlarına ekerek bu mantar türünün istediği sıcaklık, nem, yağış ve besin dengesini tutturarak, ışıklandırmayı da ona göre ayarlayarak misallerini ürettik. Yüzlerce farklı numune alarak mantarı ürettik. Bunların içinde en hızlı üreyenleri ve en verimli olanları seleksiyonla seçerek kendi tescilli türümüzü elde ettik. Bu türümüzün çok büyük bir avantajı var. Kendi laboratuvarımızda yetiştirdik ve Düzce’den toplanmış türdür. 2 aydan önce, 50 gün içinde şapka vererek hasada uygun hale gelmektedir. Bu da verimi arttıran bir faktördür.”

“ÜRETİCİMİZ İLK PARASINI KAZANDI”

Eski tavuk kümesinde üretim yapan bir kişinin satış yaptığını söyleyen Prof. Dr. Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Yemeğe uygun bir mantar olmadığı için sahada satışı pek mümkün değil. Ülkemizde bunun ticaretini yapan firmalarla irtibat kurduk. Firmalara üretim yaptırabileceğimize dair sözleşmeler imzalayıp vatandaşlarımızla üretime başladık. Bir köylümüz eskiden kullanmış olduğu tavuk kümesini tavuk çiftliğinin odalarının birkaç tanesini mantar tesisi haline getirdi. Buna akademik destek verdik nasıl yapılacağına dair ve burada onlar üretti. İlk ürünlerini de o firmaya sattı ve ilk parasını kazandı.”

KİLOSU 3 BİN LİRA

Prof. Dr. Kaya, mantarın fiyatI hakkında da bilgi verdi: “Bu mantar Türkiye’de iç talebi karşılayacak kadar üretilmiyor. Bu nedenle talep fazla olunca pahalı hale geliyor.Kilogram satış fiyatı 3 bin lira civarında. Biz merkezimizde de satış yapıyoruz. Gramla satılıyor. 10 gramı 30 liradan satılıyor. Çay şeklinde demleme usulü kullanıldığı için az az kullanılıyor.” (DHA)