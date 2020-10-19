Kilosu 800 lira…Ölümü göze alıp topluyorlar

Bursa’nın Gemlik ilçesi Narlı köyü ve Yalova’nın Armutlu İlçesi Fıstıklı köyü arasındaki ormanlar çam fıstığı ağaçları ile çevrili. Kilogramı 800 lirayı bulan çam fıstığının hasadı başladı. Köylüler, ellerinde metrelerce uzunluğunda sırıklarla boyları 5 ila 25 metreyi bulan çam fıstığı ağaçlarına adeta bir atlet gibi tırmanarak ölümü göze alıyor. Fıstıkları ağaçlardan düşürüyor, düşürdükleri kozalakları ise uzun arayışlar sonunda yerden bularak çuvallara topluyorlar.

KİLOSU 800 LİRA

Köylüler ölümü göze alarak hasadını yaptıkları fıstık kozalaklarının kilosunu 6 lira 50 kuruştan satıyor. 4 tane kozalak 1 kilogram geliyor. Bir köylü günde 150 ila 500 kilo arasında çam fıstığı kozalağı toplayabiliyor. Toplanan çak fıstığı kozalakları işlenmek için fabrikaya gidiyor. Burada işlemlerden geçtikten sonra önce kozalaklarından ayrılan çam fıstıkları daha sonra kabukları kırılarak paketlenmeye hazır hale geliyor.

Kabuğundan çıkartılan çam fıstıkları kilosu toptan 400 liradan satılıyor. Marketlerde ise kilo fiyatı 800 lira alıcı buluyor. 1 ton çam kozalağından 80 kilo çam fıstığı çıkıyor.

Fıstıklı Köyü muhtarı Mehmet Karasu, “Fazla çıkmadığı için değerli bir ürün. Bu ürünü atalarımız toplamış. Biz de devam ettiriyoruz. Bu iş çok tehlikeli her yıl en az 3 tane ağaçtan düşüp kolunu bacağını ve belini kıran oluyor” dedi.

ÇAM FISTIĞININ FAYDALARI NELER?

Uzmanlar, halk arasında dolmalık fıstık olarak da bilinen çam fıstığının faydalarını şöyle sıralıyor:

*Çam fıstığı, yağ asidi içeriği sayesinde iştahı bastırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

*Çam fıstığındaki besin maddelerinin mükemmel kombinasyonu enerjiyi artırırken, magnezyum ve protein gibi diğer önemli mineraller kalp krizlerini ve şeker hastalığını önlemeye yardımcı olur.

*Karmaşık bir moleküle sahip olan bu besinin vücutta parçalanması daha uzun sürer. Bu sayede tükenmişliğe neden olmadan sürekli ve uzun süreli enerji sağlar.

*Vücuttaki romatizmal ağrılara iyi gelir.

*Hamile anneler için çok faydalıdır. Bebeğin gelişimini destekler.

*Yüksek miktardaki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Cinsel isteksizliği giderir, sperm sayısının artışında önemli bir rol oynar.

*Çam fıstığı içindeki pinolenik asit sağlıklı kolesterolü destekler ve hatta kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

*K vitamini, yaralanmadan sonra kanamayı önlemek için kan pıhtılarının oluşmasına yardımcı olurken, E vitamini oksijen taşınması için önemli olan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini sağlar.

*Araştırmalara göre, her gün çam fıstığı yemek tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olabilir.

*Çam fıstığı, demir bakımından zengindir. Demir ise beyin sağlığı için çok önemlidir.

*İçeriğindeki magnezyum ile kansere karşı savaşır, kanser riskinin azalmasını sağlar.

*Kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir.

*Sahip olduğu çeşitli temel vitamin, mineral ve antioksidanlar, çam fıstığını cilt bakımı için inanılmaz derecede yardımcı kılar. E vitamini ve antioksidanlar yaşlanmayı geciktirir.

*Çam fıstığı cildi besler ve dış etkenlerden korur. Cilt için doğal bir nemlendiricidir. Kaşıntı, sedef hastalığı, sivilce, egzama, uyuz ve yara gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır. İçeriğindeki E vitamini, cilt için olduğu gibi saç için de bir hayli fayda sağlar.

*Saç dökülmesine engel olur, daha güçlü ve parlak saçlara sahip olmayı sağlar. (İHA)