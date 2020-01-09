Kilosu altınla yarışıyor! Tam bir şifa deposu

Artvin'in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor. Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çam sakızını toplaması da ustalık istiyor. Genelde köylüler ve çobanlar tarafından, 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak bir çakı yardımıyla tek tek toplanılıyor. Bir kilo çam sakızı toplamak için en az 10 köknar ağacına çıkılması gerekiyor. Ağacın kabuğundan çıkan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünü.

“MÜŞTERİLERİMİZ GENELDE MİDE AĞRISI VE KANSER HASTALIKLARI İÇİN ALIYOR”

Ailecek 20 yıldır şarküteri işletmeciliği yapan Serkan Büyük çam sakızının birçok hastalığa iyi geldiğini ifade ederek “Artvin'in yöresel ürünlerini satıyoruz. İnsanların doğal ve organik ürünlere ilgisi yoğun. Bunun yanı sıra şifalı ürünleri de kullanarak doğal yollardan hastalıklarla mücadele ediliyor. Bu anlamda bal ve çam sakızı işletmemizin en faydalı ürünleri arasında. Müşterilerimiz genlikle çam sakızını toz haine getirip balla karıştırıyor. Bunu ilaç olarak mide ağrıları ve kanser hastalı tedavilerinde kullanıyor” dedi.

“KİLOSU 600 TL”

Büyük sözlerine şu şekilde devam etti: “Çam sakızının kilosunu 600 liradan satıyoruz, bunun sebebi ağaçtan tek tek toplanması. 10 katlı bir bina yüksekliğindeki ağaçların tepelerine çıkıp sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanıyor. Müşterilerimiz genelde il dışında yaşayan Artvinliler, paket paket, kilo kilo İstanbul, Ankara, Bursa'ya kargolarla gönderiyoruz” diye konuştu.(İHA)