Kim Kardashian çalışanlarıyla davalık oldu: Paramızı ödemiyor

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian çalışanları tarafından şok bir suçlamayla karşı karşıya. 2014 yılında evlendiği ünlü rapçi Kanye West’le boşanma davası sürerken, Kardashian’a bir dava da çalışanlarından geldi.

The Guardian’ın haberine göre çiftin California’daki evlerinde çalışan 7 kişi, maaşlarının, mesai ücretlerinin ve diğer yan haklarının ödenmemesi ile uzun çalışma saatlerinden şikayetçi. Çalışanlar, durumu Los Angeles’ta mahkemeye taşırken, davanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.

‘ARACI ŞİRKET SORUMLU’



Öte yandan ortaya atılan iddialar sonrası Kim Kardashian’ın temsilcisinden bir açıklama geldi. Çalışanların üçüncü bir taraf olan aracı şirket tarafından kiralandığını belirten temsilci, Kardashian’ın bu durumdan sorumlu tutulamayacağını savundu.

Temsilci açıklamasında, “Söz konusu işçilerin aracı şirketle olan sözleşmesine Kim taraf değildir. Bu nedenle şirketin işçilerle yaptığı anlaşmanın şartlarını nasıl karşıladığıyla ilgili sorumluluğu yoktur. Kim şirketin hizmetleri karşısında ödeme yapmaktan kaçınmamıştır. Şirket ve işçiler arasındaki sorunun bir an önce çözülmesini umuyor” ifadelerini kullandı.