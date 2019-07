Kim Kardashian’dan yeni bir reality şov geliyor

Yaklaşık 12 yıldır ailesi ile birlikte yaptıkları Keeping Up with the Kardashians programı ile ünlü olan, programdan milyonlarca dolar kazanan Kim Kardashian, şimdi de ‘Kim Kardashian West: The Justice Project’ adlı yeni reality show’a başlıyor.

İlk bölümü salı günü başlayacak olan şov programı için Washington DC ıslah evini ziyaret eden Kardashian, son bir yıldır baro sınavına girip avukatlık lisansı alabilmek için günde 18 saat çalışıyor.

Kim Kardashian’ın hapishane reformu için yaptığı lobi çalışmalarını konu alacak olan belgesel iki saat uzunluğunda olacak. Beyaz Saray’a olan son ziyaretinde A$AP Rocky’nin İsveç hapishanesinde haksız yere tutulmasıyla ilgili lobi oluşturmaya çalıştı. Kardashian aynı zamanda delil yetersizliğine rağmen müebbet hapis cezasına çarptırılmış Kevin Keith’i serbest bıraktırmaya çalışıyor.