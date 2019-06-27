Kim Kardashian’ın Beyaz Saray’da çekilen fotoğraflarına tepki yağdı

Avukat olmak için aylardır hummalı bir çalışma içinde olan ve staja başlayan Kim Kardashian, iki hafta önce tekrar suç işlememeleri için mahkumlara iş eğitimi verilmesi gibi alanlarda yapılacak ceza hukuku reformuna destek vermek için Beyaz Saray'a gitti.

Burada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Kardashian, Beyaz Saray'da çekilen ve şimdiye dek görülmemiş fotoğraflarını da geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında paylaştı. Kürsüde konuşma yaparken, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile birlikte otururken ve Beyaz Saray koridorlarında yürürken ve bir masanın üzerinde uzanmış bir halde görüntülerini yayınladı.

Masaya uzandığı fotoğrafta, avukatlar Erin Haney ve Jessica Jackson ile birlikte poz veren Kardashian, bir kullanıcının ‘Neden masanın üzerindesin?’ sorusu üzerine diğer kullanıcılar tarafından da tepki görmeye başladı.

“Hukuk okuyarak ciddiye alınmayı istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin” diyenlerin de çoğunlukta olduğu kare için ‘Donald Trump'ın sevdiği gibi’ diyenler dahi oldu. Hatta Kardashian'ın ünlü bir avukat olan babası Robert Kardashian'ı hatırlatıp ‘Eminim babası böyle yapmazdı’ gibi ifadeler de kullanıldı.

