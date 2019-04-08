Kim Kardashian’ın çocuklarından babalarına 1 Nisan şakası

Kim Kardashian'ın çocukları, babaları Kanye West'e öyle bir şaka yaptılar ki... North ve Saint, babalarına annelerinin öldüğünü söyledi, West ise şoka girdi...

Geçtiğimiz hafta Kim Kardashian’ın çocukları North ve Saint, babaları Kanye West’e 1 Nisan şakası yaptı… Ama bu şaka öyle inandırıcıydı ki, West neredeyse kalp krizi geçiriyordu…

Kim Kardashian’ın anlattığına göre olay ise şöyle gerçekleşmiş… 6 yaşındaki North, kardeşi Saint’e yapacağı şakayı anlatmış. Ellerine ketçap alarak Kim’in yanına giden kardeşler, annelerine ketçabı üzerine sıkması için yalvarmış. Kim, 1 Nisan şakası yapacaklarını anlamış ve çocuklarının muhtemelen babalarına annelerinin yaralandığını söyleyeceğini ummuş. Tabii Kanye West yukarıya banyoya çıkana kadar ne olduğunu anlamamış.

North ve Saint ki bu arada North, Saint’e nasıl ağlayacağını ve nasıl duygusallaşacağını da öğretmiş, babaları gelince ağlayarak ‘Baba annemiz öldü’ demiş…

Kanye koşarak yukarıya banyoya çıkmış ve o anda Kim’i yerde yatar vaziyette görünce şoka girmiş. Tabii sonra çocuklar şaka olduğunu söylemiş ama Kanye ‘Çocuklar bu komik değil. Bu hiç hoş bir şaka değil’ diyerek tepki vermiş. Aynı şekilde Kim de çocuklarına kızmış fakat çift bu durumdan oldukça etkilenmiş. Zira çocuklarının bir araya gelip bir takım olarak plan yapmaları hoşlarına gitmiş…