Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruyu bilen Rabia’nın eline ne kadar para geçecek?

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında tüm sorulara doğru cevap vererek 1 milyon liranın sahibi olan Rabia Birsen Göğercin'in vergi kesintisinden dolayı eline geçecek parayı hesapladı.

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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyonluk soru heyecanı yaşandı. Geçen yıl kolunu kıyma makinesine kaptırarak biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin büyük başarısıyla izleyenleri hem güldürdü hem de ağlattı.

Milyonluk soruya ulaşan Rabia Birsen Göğercin, zorlu sorulara cevap vermeyi başardı.



Soruları bir bir doğru cevaplayan Rabia büyük ödüllü soruya da ulaştı ve 1 milyonluk soru belli oldu.

İŞTE O SORU:

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A- ) Ş

B- ) V

C- ) G

D- ) H

İŞTE CEVAP

Cevap B şıkkı, yani V harfidir.

Soruya doğru cevap veren Rabia 1 milyon liralık ödülün sahibi oldu. Rabia doğru yanıtı vermesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

VERGİ UZMANI: YARIŞMACININ ELİNE NET…

Yarışmanın ardından Göğercin’in vergi kesintisiyle beraber ne kadar kazandığı merak konusu oldu.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl de X hesabından yaptığı paylaşımda “Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 – ((1.000.000TL – 23.387TL istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677 TL geçecektir. Bu nedenle yarışmanın adı da ‘Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?’ olabilir” ifadelerini kullandı.