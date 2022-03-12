Kimi kalın postu, kimi tüyleriyle yağan karın keyfini çıkarıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde soğuğu seven hayvanlar karın keyfini çıkarıyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde kış mevsimini seven hayvanlar, yağan karın keyfini çıkardı.

Sıcak iklim canlıları da, karda kafeslerinden çıkarak kendileri için hazırlanan alanlarda gezinmeyi ihmal etmedi.

Kar en çok kaplanın keyfini yerine getirdi. Kanatlı hayvanların barındığı alanlarda ise, kar altındaki kuğu güzel görüntüler oluşturdu.

Kışın iyi beslendikleri için kış uykusuna yatmayan ayılar da kendileri için hazırlanan özel yiyeceklerle ziyafet çekti.



Penguenler ise bakıcılarının seslenmesi ile yuvalarından çıkarak hazırlanan balıkları afiyetle yiyerek, havuzda karın keyfini sürdü.

Zebra, kızıl geyik, flamingo ve lamalar da karın atlında güzel görüntüler oluşturdu.

206 bin metrekare alana kurulu, dünya standartlarına uygun yapılan Bursa Hayvanat Bahçesi, 121 tür ve bin 300 hayvana ev sahipliği yapıyor. (İHA)